Debacle Juve l’ex Tacchinardi dice la sua | Squadra stritolata dalla pressione
Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, la Juventus si trova in una posizione difficile in vista dell’ultima giornata di campionato. La vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League, ma la situazione si complica con il risultato attuale. Un ex calciatore ha commentato la partita, affermando che la squadra è stata schiacciata dalla pressione e ha mostrato difficoltà nello svolgimento della partita. La qualificazione dipenderà ora anche dai risultati delle altre squadre coinvolte.
Il 2-0 rimediato dalla Juventus contro la Fiorentina rischia di far svanire la qualificazione in Champions League, per la quale servirà un complicato intreccio di risultati nell’ultima giornata di campionato. Una sconfitta, quella maturata all’Allianz Stadium, che ha provocato stupore ed incredulità tra gli addetti ai lavori: per alcuni addirittura una sorta di indignazione, verso una squadra che nel momento cruciale della stagione è riuscita a sciogliersi come un ghiacciolo al sole. Tra questi è emersa anche la figura dell’ex calciatore bianconero Alessio Tacchinardi. Delusione di un ex. Calciatore della Juventus dal 1994 al 2005, Tacchinardi non si è certo risparmiato le critiche verso la prestazione messa in atto all’ Allianz Stadium dalla squadra di Luciano Spalletti. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com
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