Debacle Juve l’ex Tacchinardi dice la sua | Squadra stritolata dalla pressione

Dopo la sconfitta per 2-0 contro la Fiorentina, la Juventus si trova in una posizione difficile in vista dell’ultima giornata di campionato. La vittoria è fondamentale per mantenere vive le speranze di qualificarsi alla Champions League, ma la situazione si complica con il risultato attuale. Un ex calciatore ha commentato la partita, affermando che la squadra è stata schiacciata dalla pressione e ha mostrato difficoltà nello svolgimento della partita. La qualificazione dipenderà ora anche dai risultati delle altre squadre coinvolte.

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