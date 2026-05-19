De Laurentiis e Sarri si sono già stretti la mano | ora bisognerà formalizzare tutto

Il calciomercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva, con la stretta di mano tra il presidente e l’allenatore già avvenuta. Ora si attende la formalizzazione degli accordi e delle strategie da adottare per la prossima stagione. Durante questo periodo si susseguono voci di possibili trasferimenti e di cambiamenti nella rosa, mentre il toto-allenatori riprende ritmo tra smentite e conferme. La squadra si prepara a definire le proprie mosse in un mercato che si preannuncia ricco di novità.

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