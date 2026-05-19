De Laurentiis e Sarri si sono già stretti la mano | ora bisognerà formalizzare tutto
Il calciomercato del Napoli si avvicina a una fase decisiva, con la stretta di mano tra il presidente e l’allenatore già avvenuta. Ora si attende la formalizzazione degli accordi e delle strategie da adottare per la prossima stagione. Durante questo periodo si susseguono voci di possibili trasferimenti e di cambiamenti nella rosa, mentre il toto-allenatori riprende ritmo tra smentite e conferme. La squadra si prepara a definire le proprie mosse in un mercato che si preannuncia ricco di novità.
Ci siamo, siamo proprio lì: l’inizio del calciomercato dei “siamo vicini ma occhio alla squadra X che potrebbe”, dei “passi avanti” e dei “passi indietro”, nella perversa macarena che è il toto-allenatori che ciclicamente colpisce il Napoli ogni pochi anni. Ora, secondo Di Marzio, sulla panchina del Napoli starebbe tornando a grandi passi Maurizio Sarri, con però un occhio sempre attento anche a Massimiliano Allegri. Napoli, c’è l’intesa di massima con Sarri. Riporta Di Marzio a Sky Sport 24: “Il Napoli può accelerare per Maurizio Sarri, che resta il candidato principale. Da quanto risulta, De Laurentiis e Sarri si sarebbero già stretti la mano, ma per rendere ufficiale l’intesa serviranno ulteriori passaggi, con l’ombra dell’Atalanta che continua a farsi sentire attorno al tecnico. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
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Da tenere comunque d'occhio il corteggiamento dell'Atalanta. Nel caso in cui non fosse #Sarri, attenzione al nome di Massimiliano #Allegri. I dettagli: https://www.ilnapolista.it/2026/05/de-laurentiis-e-sarri-si-sono-gia-stretti-la-mano-ora-bisognera-formalizzar facebook
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