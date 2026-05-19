dati sanitari ai fini di ricerca il san matteo faro nazionale

Il San Matteo si distingue come il primo esempio a livello nazionale di utilizzo secondario dei dati sanitari per scopi di ricerca. Questa iniziativa permette di riutilizzare le informazioni raccolte in ambito sanitario per studi scientifici, rispettando le normative sulla privacy. La sua applicazione rappresenta un modello di riferimento nel settore, con l’obiettivo di favorire lo sviluppo di progetti di ricerca e migliorare la qualità delle analisi cliniche. La modalità adottata si basa su procedure standardizzate e controlli specifici.

Il San Matteo rappresenta la prima best practice nazionale nell’utilizzo secondario dei dati sanitari a fini di ricerca. Un’esperienza che si colloca all’incrocio tra innovazione scientifica e tutela dei diritti dei pazienti in un contesto normativo che richiede equilibrio e soluzioni organizzative concrete. In questo scenario l’esperienza del San Matteo rappresenta un riferimento nazionale per gli Irccs. Ieri mattina è stata al centro dell’incontro che si è tenuto al Campus Salute e che ha riunito i massimi esperti, giuristi e rappresentanti del mondo accademico e istituzionale. "Gli Irccs rappresentano una delle espressioni più mature... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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