dAS Schola Nova spettacolo di danza e movimento alla Sala dei Teatini

Alla Sala dei Teatini si è tenuto uno spettacolo di danza e movimento interpretato da sei allievi di dAS Schola Nova. Durante l’evento, gli artisti hanno esplorato gli spazi della sala, accompagnati da una playlist in loop che ha accompagnato le loro performance. Le coreografie hanno coinvolto i partecipanti nel vivere il luogo attraverso il movimento, creando un’atmosfera dinamica e intima nello spazio della storica location. La performance ha mostrato l’uso dello spazio e la capacità espressiva degli allievi.

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