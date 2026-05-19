dAS Schola Nova spettacolo di danza e movimento alla Sala dei Teatini

Da ilpiacenza.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Alla Sala dei Teatini si è tenuto uno spettacolo di danza e movimento interpretato da sei allievi di dAS Schola Nova. Durante l’evento, gli artisti hanno esplorato gli spazi della sala, accompagnati da una playlist in loop che ha accompagnato le loro performance. Le coreografie hanno coinvolto i partecipanti nel vivere il luogo attraverso il movimento, creando un’atmosfera dinamica e intima nello spazio della storica location. La performance ha mostrato l’uso dello spazio e la capacità espressiva degli allievi.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Accompagnati da una playlist in ripetizione, le sei allieve e allievi di dAS Schola Nova abitano con il loro movimento gli spazi della prestigiosa Sala dei Teatini. Non c'è un inizio e non c'è una fine. Come in una mostra di opere d'arte visiva, il pubblico è invitato a restare e osservare per il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca alla Reggia di Caserta.

Video La Compagnia Nazionale di Danza Storica diretta da Nino Graziano Luca alla Reggia di Caserta.

Sullo stesso argomento

Piacenza Jazz Fest: Paolo Angeli e Redi Hasa in concerto alla Sala dei TeatiniProsegue il viaggio del Piacenza Jazz Fest attraverso luoghi e linguaggi con un appuntamento speciale in programma sabato 18 aprile alle ore 21,15...

Dalla lirica alla danza: dAS ti porta a teatroIn esclusiva per i?? soci e le socie, dAS organizza gite a teatro in collaborazione con gli importanti teatri di Piacenza e delle sue vicinanze.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web