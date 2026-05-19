dAS Schola Nova spettacolo di danza e movimento alla Sala dei Teatini
Alla Sala dei Teatini si è tenuto uno spettacolo di danza e movimento interpretato da sei allievi di dAS Schola Nova. Durante l’evento, gli artisti hanno esplorato gli spazi della sala, accompagnati da una playlist in loop che ha accompagnato le loro performance. Le coreografie hanno coinvolto i partecipanti nel vivere il luogo attraverso il movimento, creando un’atmosfera dinamica e intima nello spazio della storica location. La performance ha mostrato l’uso dello spazio e la capacità espressiva degli allievi.
Accompagnati da una playlist in ripetizione, le sei allieve e allievi di dAS Schola Nova abitano con il loro movimento gli spazi della prestigiosa Sala dei Teatini. Non c'è un inizio e non c'è una fine. Come in una mostra di opere d'arte visiva, il pubblico è invitato a restare e osservare per il. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
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