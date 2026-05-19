darsena open air - piazza 24 maggio

Sabato 30 maggio, Milano ospiterà il primo e unico evento open air della stagione in Piazza 24 Maggio, nel cuore della Darsena. La manifestazione si svolgerà all'aperto, coinvolgendo gli spazi della piazza e attirando probabilmente un pubblico numeroso. L'evento rappresenta un'occasione speciale, dato che si tratta della prima iniziativa di questo tipo in questa location durante l’anno. La piazza sarà aperta al pubblico per tutta la giornata, offrendo un’occasione di socializzazione e intrattenimento all’aperto.

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