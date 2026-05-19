D’Argenzio trascina Caserta | 34 punti e il pass per le semifinali

Nel match di ieri, D’Argenzio ha segnato 34 punti, contribuendo in modo decisivo alla vittoria della sua squadra e al passaggio alle semifinali. Durante il terzo quarto, ha messo a segno diversi tiri con grande precisione, portando avanti il vantaggio. La sua prestazione ha rappresentato il momento cruciale del gioco, grazie anche alla collaborazione dei compagni e alle strategie adottate in campo. La partita si è conclusa con il team che ha ottenuto un margine di vantaggio decisivo.

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? Domande chiave Come ha fatto D'Argenzio a dominare il terzo quarto con tale precisione?. Quali sono stati i fattori chiave che hanno permesso il break decisivo?. Chi saranno i giocatori chiave per affrontare la sfida contro Orzinuovi?. Come gestirà la Juvecaserta la pressione della prossima semifinale giovedì?.? In Breve Radunic ha segnato 17 punti e Lo Biondo 13 punti al PalaPiccolo.. Hadzic ha aggiunto 9 punti durante il break decisivo del terzo quarto.. Montecatini ha registrato 14 punti di Dell’uomo e 13 di Sgobba.. La Juvecaserta sfiderà la Logiman Orzinuovi giovedì alle ore 20:30.. Domenico D’Argenzio ha segnato trentaquattro punti al PalaPiccolo di Caserta per trascinare la Juvecaserta alla vittoria per 99-89 contro la Fabo Herons Montecatini, conquistando così il pass per le semifinali dei playoff. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - D’Argenzio trascina Caserta: 34 punti e il pass per le semifinali ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Juvecaserta in finale: D’argenzio da 34 punti travolge Montecatini? Punti chiave Come ha fatto la Juvecaserta a trasformare l'equilibrio iniziale in un distacco? Quale errore tattico ha permesso il rientro disperato... NBA, playoff: i Lakers staccano il pass per le semifinali dell'OvestLos Angeles (Stati Uniti), 2 maggio 2026 - Il quadro delle semifinali di Western Conference nella notte è stato completato con l’arrivo della quarta...