Danza | Lamentation variations project al Matta
La rassegna Matta in scena del 2026 include una sezione dedicata alla danza, curata da Anouscka Brodacz. Il 22 e 23 maggio 2026 alle 21, e il 24 maggio alle 19, si terrà la rappresentazione intitolata “Lamentation variations project” presso lo Spazio Matta. L’evento fa parte del programma della manifestazione e coinvolge la compagnia di danza che propone questa performance. La programmazione si svolge in vari orari nel corso di tre giorni consecutivi.
Per la rassegna Matta in scena edizione 2026, la sezione danza, a cura di Anouscka Brodacz, presenta “Lamentation variations project”, il 22 e 23 maggio 2026, alle 21 e il 24 maggio, alle ore 19 allo Spazio Matta.Lamentation Variations Project: vede la partecipazione degli autoridanzatori del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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