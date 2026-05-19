Danza | Lamentation variations project al Matta

Da ilpescara.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La rassegna Matta in scena del 2026 include una sezione dedicata alla danza, curata da Anouscka Brodacz. Il 22 e 23 maggio 2026 alle 21, e il 24 maggio alle 19, si terrà la rappresentazione intitolata “Lamentation variations project” presso lo Spazio Matta. L’evento fa parte del programma della manifestazione e coinvolge la compagnia di danza che propone questa performance. La programmazione si svolge in vari orari nel corso di tre giorni consecutivi.

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Per la rassegna Matta in scena edizione 2026, la sezione danza, a cura di Anouscka Brodacz, presenta “Lamentation variations project”, il 22 e 23 maggio 2026, alle 21 e il 24 maggio, alle ore 19 allo Spazio Matta.Lamentation Variations Project: vede la partecipazione degli autoridanzatori del. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

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