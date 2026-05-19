Danneggia il monumento con l' auto | individuato e sanzionato il conducente
Nelle prime ore del mattino del 25 aprile, un veicolo ha urtato la base di una colonna di un monumento all'incrocio tra alcune strade di Veglie, danneggiandolo. Successivamente, le forze dell’ordine hanno individuato il conducente responsabile dell’incidente e gli hanno applicato una sanzione. L’episodio ha coinvolto un’automobile che ha causato danni alla struttura del monumento, situato in un punto di passaggio tra diverse vie della città.
VEGLIE - È stato individuato e sanzionato a Veglie il conducente del veicolo che, nelle prime ore del mattino del 25 aprile scorso, ha urtato la base della colonna dell’Osanna all’incrocio tra via Dante Alighieri, via Vittorio Veneto e via Madonna dei Greci, causando danni al monumento.L’episodio. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
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