A Nuoro, tre scuole hanno ottenuto risultati significativi in una competizione nazionale, con un alunno che ha vinto tutte le sue 18 partite. La città si distingue per aver conquistato due medaglie d’argento e un primo posto in questa gara tra le scuole di tutta Italia. Sono state tre istituzioni diverse a salire sul podio, dimostrando la presenza di eccellenze all’interno del sistema scolastico locale. La manifestazione ha coinvolto numerosi partecipanti provenienti da varie parti del paese.

? Domande chiave Chi è l'alunno che ha ottenuto 18 vittorie su 18 partite?. Come hanno fatto tre scuole diverse a scalare il podio nazionale?. Perché la dama viene considerata una palestra di pensiero critico?. Quali saranno le conseguenze di questo successo sui programmi scolastici locali?.? In Breve I.C. Podda e scuola Borrotzu ottengono rispettivamente argento e secondo posto a Misano.. Alessandro Colmeglia vince il premio miglior giocatore con 18 vittorie su 18 partite.. I.C. Maccioni-Deledda conquista il quarto posto nella categoria dama italiana a Misano.. Natascia Demurtas e Angela Lutzu coordinano il progetto educativo e sportivo locale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dama a scuola: Nuoro conquista il podio con due argenti e un primato

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