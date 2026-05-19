Dall’officina De Rosa alle Bixxis | l’arte del metallo su misura

L'officina De Rosa, conosciuta per la lavorazione artigianale del metallo, ha visto origini che risalgono alle attività di Eddy Merckx, la leggenda del ciclismo. Recentemente, questa tradizione si è evoluta con la collaborazione delle Bixxis, azienda specializzata in componenti per biciclette su misura. Un giocatore di basket di due metri ha scelto proprio questa officina per creare una bicicletta personalizzata, portando avanti una tradizione di artigianato e innovazione nel settore.

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