Dall’officina De Rosa alle Bixxis | l’arte del metallo su misura
L'officina De Rosa, conosciuta per la lavorazione artigianale del metallo, ha visto origini che risalgono alle attività di Eddy Merckx, la leggenda del ciclismo. Recentemente, questa tradizione si è evoluta con la collaborazione delle Bixxis, azienda specializzata in componenti per biciclette su misura. Un giocatore di basket di due metri ha scelto proprio questa officina per creare una bicicletta personalizzata, portando avanti una tradizione di artigianato e innovazione nel settore.
? Domande chiave Come si trasforma l'eredità di Eddy Merckx in una moderna fuoriserie?. Perché un giocatore di basket di due metri ha scelto questo artigiano?. Cosa rende il titanio superiore al carbonio prodotto in serie?. Come fa una piccola officina brianzola a conquistare i mercati asiatici?.? In Breve Eredità tecnica iniziata nel 1975 con il padre Ugo De Rosa.. Produzione limitata a meno di cento esemplari artigianali ogni anno.. Esportazioni globali verso mercati come Giappone, USA, Canada e Malesia.. Modelli disponibili includono cinque tipologie tra cui gravel e corsa.. A Seregno, tra le officine della Brianza, Doriano De Rosa modella acciaio e titanio per creare meno di cento biciclette ogni anno, pezzi unici che viaggiano dal piccolo borgo verso mercati lontani come il Giappone o gli Stati Uniti. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Le fuoriserie a due ruote. I segreti delle Bixxis. Le bici ’cucite’ su misuraHanno un aspetto classico ma con una tecnica innovativa, vengono prodotte artigianalmente in Brianza e poi richieste in tutto il mondo, sembrano...
Leggi anche: L’ospedale a misura di paziente. Visite gratuite dedicate alle donne. Nei corridoi spazio alle opere d’arte
IL FILO CHE UNISCE LE GENERAZIONI: DALL’OFFICINA DEI NONNI ALLA PEDIATRIA DI LEGNAGO Ci sono storie che scaldano il cuore e che ci ricordano quanto il dialogo tra generazioni sia un tesoro prezioso. Per un intero anno, gli ospiti della C facebook