Un post su Facebook ha portato un artista italiano a esporre le sue opere in Cina, più precisamente nella città di Wuhan. L’artista, noto per il ciclo dell’immanenza, ha visto i curatori cinesi interessarsi alle sue tele provenienti dall’Italia. La sua esposizione ha coinvolto diverse opere realizzate negli ultimi anni, che sono state selezionate per rappresentare il suo percorso artistico. L’iniziativa ha dato spazio a un confronto tra le creazioni dell’artista e il pubblico locale, aprendo nuove possibilità di scambio culturale.

? Punti chiave Come ha fatto un post su Facebook a portare Baldini in Cina?. Quali opere del ciclo dell'immanenza hanno conquistato i curatori di Wuhan?. Perché il mercato artistico di Wuhan è così interessato alla tradizione italiana?. Chi analizzerà le tele romagnole durante l'inaugurazione alla Galleria Theiart?.? In Breve Mostra di 15 opere curata dal critico Huang Yongqin alla Galleria Theiart.. Esposizione comprende 10 tele del ciclo L'immanenza del Tempo e serie Gli Angeli.. Contatto tra artista e galleria avvenuto tramite post pubblicati su Facebook.. Spedizione delle tele dal porto di Genova iniziata un mese fa verso la Cina.. Venerdì 22 maggio, la Galleria Theiart di Wuhan aprirà le porte per una mostra personale dedicata a Vincenzo Baldini, portando l’arte pittorica forlivese nel cuore del mercato artistico cinese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dalle tele di Forlì a Wuhan: Baldini porta la sua arte in Cina

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