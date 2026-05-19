Dalle coste all’Appennino | soccorritori scatta la formazione

Dalle spiagge dell’Adriatico alle montagne dell’Appennino, sono iniziate le esercitazioni di formazione del 118 Romagna. Bagnini e membri del Soccorso Alpino partecipano a sessioni pratiche per migliorare le tecniche di intervento e coordinamento nelle diverse aree di emergenza. Le esercitazioni si svolgono in vari ambienti, coinvolgendo il personale di soccorso in situazioni simulate che riproducono possibili incidenti estivi. Le attività si concentrano sulla preparazione per le operazioni di salvataggio durante la stagione turistica.

Sicurezza estate, sono partite le esercitazioni del 118 Romagna con bagnini e Soccorso Alpino per rafforzare il sistema di emergenza dalle spiagge dell’Adriatico alle foreste del Parco nazionale. Un programma di attività formative congiunte con i principali attori del soccorso territoriale, che prevede esercitazioni sia sulle spiagge della costa adriatica sia nelle aree naturali dell’entroterra romagnolo. Il 5 giugno il 118 Romagna svolgerà una giornata di formazione con il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna (Saer), Stazione Monte Falco, nell’area boschiva della Diga di Ridracoli. L’attività si concentrerà sulla gestione delle... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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