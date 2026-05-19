Dalle code per i buoni pasti ai 16 miliardi | il mito di WhatsApp

Da lunghe code per ottenere i buoni pasto a un patrimonio di 16 miliardi di dollari, la storia di WhatsApp e del suo fondatore è diventata un esempio di successo nel mondo digitale. La piattaforma di messaggistica ha rivoluzionato il modo in cui le persone comunicano, raggiungendo un pubblico globale in pochi anni. Il suo creatore ha mantenuto uno stile di vita diverso da quello tipico della Silicon Valley, preferendo la riservatezza e una vita semplice, lontano dalle luci della ribalta.

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