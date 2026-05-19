Dal cuore dell’Abruzzo fino a Londra, il duo formato dagli artisti Sciarra e Nutshell si prepara a esporre presso la Heni Gallery. La loro collaborazione segna un passo importante nel panorama artistico, portando in Inghilterra temi legati al narcisismo digitale e alla cultura contemporanea. Entrambi hanno sviluppato un linguaggio che combina influenze locali e riflessi globali, riuscendo a catturare l’attenzione di un pubblico internazionale. La mostra rappresenta un momento di confronto tra le diverse prospettive artistiche e culturali.

? Punti chiave Come può un romanzo abruzzese influenzare il mercato dell'arte londinese?. Chi sono gli artisti che hanno portato il narcisismo digitale a Londra?. Perché la Heni Gallery sta valutando questo progetto multidisciplinare?. Quali conseguenze avrà questo successo per l'editoria di territorio?.? In Breve Progetto basato sul romanzo Rododendro della casa editrice abruzzese Editi Il Viandante.. Scatti fotografici di Priscilla Nutshell già presenti negli archivi del Palais de Tokyo di Parigi.. Percorso artistico presentato precedentemente al Salone del Libro di Torino.. Sinergia multidisciplinare tra il regista Sciarra e la fotografa romana Nutshell. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dall’Abruzzo a Londra: il duo Sciarra-Nutshell punta alla Heni Gallery

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