Dalla Scozia alla Romagna | l’esperienza dell’Ex Cinema Astoria fa scuola all’Università di Glasgow
Un progetto di rigenerazione urbana nato in Emilia-Romagna viene preso come esempio dall’Università di Glasgow, in Scozia. Si tratta dell’esperienza dell’Ex Cinema Astoria, un intervento di riqualificazione che ha attirato l’attenzione oltre i confini italiani. La trasformazione del sito ha portato a un modello considerato interessante anche nel Regno Unito, dove vengono studiate le pratiche adottate nel territorio emiliano-romagnolo. L’iniziativa mostra come un intervento locale possa avere risonanza internazionale.
Le buone pratiche di rigenerazione urbana del territorio emiliano-romagnolo superano i confini nazionali e arrivano fino in Scozia. Nei giorni scorsi, i ricercatori Michael Howcroft ed Ellen Bishop dell’Università di Glasgow hanno fatto tappa a Rimini per visitare l’Ex Cinema Astoria, scelto come. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
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