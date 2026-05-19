Dalla Riviera allo street style Per look estivi effetto snellente tutti da scrivere

In questi giorni, il Festival di Cannes cattura l’attenzione non solo per i film in programma, ma anche per le scelte di stile delle celebrità che sfilano sul red carpet. Dalla Riviera francese si passa a ispirazioni di street style, con look estivi pensati per valorizzare la figura. Le mise sono spesso caratterizzate da tagli e tessuti leggeri, ideali per la stagione calda e capaci di creare un effetto snellente. La moda delle star si traduce così in tendenze pratiche e facilmente replicabili.

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S arà che il Festival di Cannes è nel pieno, sarà che la Croisette continua a esercitare il suo fascino rétro sull’immaginario moda. Nella Primavera Estate 2026 torna un capo che sembra uscito direttamente da una vacanza in Costa Azzurra: i pantaloni, o meglio, i jeans a righe verticali colorate. Non le classiche marinière, ma quelle che ricordano gli ombrelloni dei lidi d’antan e l’indimenticabile stile dei loro avventori. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Leggi anche › Come indossare i jeans questa primavera? Replicando i look delle star a Cannes Meno nautiche, più chic, grazie a colorazioni tenui ma di carattere, che spaziano dal rosso mattone all’azzurro pastello, dal verde menta al giallo sole. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Dalla Riviera allo street style. Per look estivi effetto snellente tutti da scrivere ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video 2026 Fashion Trends: Beautiful Romantic Street Style That Makes You Look Expensive Sullo stesso argomento Leggi anche: Dal pilates allo street style Dalle passerelle allo Street Style, i sandali infradito con tacco si confermano la scarpa chiave della stagione: i modelli e gli outfit da provareMinimal ma d’impatto, i sandali infradito con tacco sono il perfetto equilibrio tra comodità ed eleganza rilassata. Dai social.. per lo street style da giorno usato come passepartout per gli spostamenti in riviera dalle celebrities al femminile in questi giorni a Cannes.. il total white della star e componente di giuria, #DemiMoore, pendant con la TBag personalizzata To x.com