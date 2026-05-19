Dalla Riviera allo street style Per look estivi effetto snellente tutti da scrivere

Da iodonna.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In questi giorni, il Festival di Cannes cattura l’attenzione non solo per i film in programma, ma anche per le scelte di stile delle celebrità che sfilano sul red carpet. Dalla Riviera francese si passa a ispirazioni di street style, con look estivi pensati per valorizzare la figura. Le mise sono spesso caratterizzate da tagli e tessuti leggeri, ideali per la stagione calda e capaci di creare un effetto snellente. La moda delle star si traduce così in tendenze pratiche e facilmente replicabili.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

S arà che il Festival di Cannes è nel pieno, sarà che la Croisette continua a esercitare il suo fascino rétro sull’immaginario moda. Nella Primavera Estate 2026 torna un capo che sembra uscito direttamente da una vacanza in Costa Azzurra: i pantaloni, o meglio, i jeans a righe verticali colorate. Non le classiche marinière, ma quelle che ricordano gli ombrelloni dei lidi d’antan e l’indimenticabile stile dei loro avventori. Jeans e scarpe basse: 5 look che slanciano senza tacchi X Leggi anche › Come indossare i jeans questa primavera? Replicando i look delle star a Cannes Meno nautiche, più chic, grazie a colorazioni tenui ma di carattere, che spaziano dal rosso mattone all’azzurro pastello, dal verde menta al giallo sole. 🔗 Leggi su Iodonna.it

dalla riviera allo street style per look estivi effetto snellente tutti da scrivere
© Iodonna.it - Dalla Riviera allo street style. Per look estivi effetto snellente tutti da scrivere
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

2026 Fashion Trends: Beautiful Romantic Street Style That Makes You Look Expensive

Video 2026 Fashion Trends: Beautiful Romantic Street Style That Makes You Look Expensive

Sullo stesso argomento

Leggi anche: Dal pilates allo street style

Dalle passerelle allo Street Style, i sandali infradito con tacco si confermano la scarpa chiave della stagione: i modelli e gli outfit da provareMinimal ma d’impatto, i sandali infradito con tacco sono il perfetto equilibrio tra comodità ed eleganza rilassata.

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web