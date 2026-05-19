Dalla parola scritta all' atto poetico torna il ' Poetry Slam' | il programma e le novità

Dal 21 al 24 maggio 2026 si terrà a Ferrara la quinta edizione del ‘Poetry Slam’, un evento dedicato alla poesia performativa e alla spoken word. La manifestazione prevede quattro giorni di attività, tra laboratori, spettacoli e incontri, organizzati dall’associazione Officina Teatrale A-ctuar. L’iniziativa mira a promuovere la poesia come forma di espressione orale e coinvolge artisti, poeti e pubblico in diverse iniziative dedicate alla parola in movimento. L’evento si svolgerà in diverse location della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui