Dalla parola scritta all' atto poetico torna il ' Poetry Slam' | il programma e le novità
Dal 21 al 24 maggio 2026 si terrà a Ferrara la quinta edizione del ‘Poetry Slam’, un evento dedicato alla poesia performativa e alla spoken word. La manifestazione prevede quattro giorni di attività, tra laboratori, spettacoli e incontri, organizzati dall’associazione Officina Teatrale A-ctuar. L’iniziativa mira a promuovere la poesia come forma di espressione orale e coinvolge artisti, poeti e pubblico in diverse iniziative dedicate alla parola in movimento. L’evento si svolgerà in diverse location della città.
Dal 21 al 24 maggio 2026 Ferrara ospita la quinta edizione di ‘Poetry Slam – Dalla parola scritta all’atto poetico’, quattro giorni di laboratori, spettacoli e incontri dedicati alla poesia performativa e alla spoken word, organizzati dall’associazione Officina Teatrale A-ctuar e realizzati. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Full:A modern soldier king transmigrated into an ancient noble son
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Dalla parola scritta all'atto poetico, torna il 'Poetry Slam': il programma (e le novità) x.com
Sabato 23 maggio , ore 18.00, allo Spazio Volante ci sarà la presentazione del libro Arrivano i barbari. Voci del poetry slam con i poeti Simone Savogin e Davide Passoni. Un’ antologia curata dalla redazione del Corriere della Sera, edita da Solferino, che ra facebook