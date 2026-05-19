Dalla danza di Pieve al mondo | Nicole Massini nel Balletto Ucraino

Una giovane ballerina proveniente da una scuola di provincia ha ottenuto una borsa di studio dal Balletto Ucraino, superando concorrenti provenienti da centri internazionali. La sua formazione si è svolta in una piccola realtà locale prima di arrivare a esibirsi sul palcoscenico internazionale. La borsa di studio è stata assegnata da un maestro che ha riconosciuto il suo talento tra molti altri candidati. La sua carriera si sta ora espandendo oltre i confini della sua regione di origine.

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