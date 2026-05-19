Dalla danza di Pieve al mondo | Nicole Massini nel Balletto Ucraino
Una giovane ballerina proveniente da una scuola di provincia ha ottenuto una borsa di studio dal Balletto Ucraino, superando concorrenti provenienti da centri internazionali. La sua formazione si è svolta in una piccola realtà locale prima di arrivare a esibirsi sul palcoscenico internazionale. La borsa di studio è stata assegnata da un maestro che ha riconosciuto il suo talento tra molti altri candidati. La sua carriera si sta ora espandendo oltre i confini della sua regione di origine.
? Punti chiave Come ha fatto una scuola di provincia a battere i centri internazionali?. Chi è il maestro che ha concesso la borsa di studio?. Quali sono stati i segreti della sua formazione iniziata a 4 anni?. Come influenzerà questo successo il futuro della danza in territorio aretino?.? In Breve Formazione iniziata a 4 anni presso il centro Let me Dance di Pieve al Toppo.. Insegnamento tecnico curato dalla maestra Letizia Bonciani fin dalla tenera età.. Borsa di studio ottenuta tramite audizione diretta del maestro Ramon Agnelli.. Successo che valorizza i modelli formativi delle scuole di danza dell'area aretina.. La giovane Nicole Massini ottiene l’ammissione al prestigioso Balletto Nazionale di Ucraina dopo aver superato l’audizione diretta concessa dal maestro Ramon Agnelli grazie a una borsa di studio specifica. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Leggi anche: L'aretina Nicole Massini ammessa al prestigioso Balletto Nazionale di Ucraina
Il balletto in prima serata su Rai 1: 15 étoile, musica, star da tutto il mondo e sorprese per "Siamo danza" con Eleonora Abbagnato e tantissimi ospitiDal palcoscenico del Teatro Massimo di Palermo, uno dei teatri lirici più maestosi d’Europa, Rai Cultura porta in prima serata Siamo Danza, un gala...