Dalla carta alla musica | Bennato Zulù Dada’ e Di Bella raccontano le loro canzoni

Dal 21 al 22 maggio, presso la Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo in Via dei Tribunali, quattro artisti della scena musicale di Napoli presenteranno i loro processi creativi. Durante l’evento, saranno esposti manoscritti e appunti originali che hanno portato alla realizzazione delle loro canzoni. Gli artisti coinvolti sono Bennato, Zulù, Dada’ e Di Bella, i quali condivideranno dettagli e aneddoti legati alle fasi di scrittura e composizione delle loro opere. L’iniziativa si propone di offrire un approfondimento sul rapporto tra testo e musica.

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