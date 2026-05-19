Dalla carta alla musica | Bennato Zulù Dada’ e Di Bella raccontano le loro canzoni

Da ildenaro.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 21 al 22 maggio, presso la Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo in Via dei Tribunali, quattro artisti della scena musicale di Napoli presenteranno i loro processi creativi. Durante l’evento, saranno esposti manoscritti e appunti originali che hanno portato alla realizzazione delle loro canzoni. Gli artisti coinvolti sono Bennato, Zulù, Dada’ e Di Bella, i quali condivideranno dettagli e aneddoti legati alle fasi di scrittura e composizione delle loro opere. L’iniziativa si propone di offrire un approfondimento sul rapporto tra testo e musica.

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Dal 21 al 22 maggio, alla Biblioteca Fra Landolfo Caracciolo (Via dei Tribunali, 316), quattro grandi artisti dell’attuale scena musicale partenopea raccontano la nascita dei loro testi mostrando manoscritti e appunti originali. Un viaggio, tra parole, fogli e musica curato da Dario Sansone e Daniele Ferraiuolo, promosso dalla Fondazione San Bonaventura nell’ambito del progetto permanente Scriptvra. Come nasce il testo di una canzone? Spesso su un supporto occasionale: un taccuino, un foglio di giornale, il retro di un biglietto. Prima di diventare musica, il testo di una canzone è un groviglio di segni, cancellature, ripensamenti, emozioni impresse sulla carta. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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