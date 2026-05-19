Un uomo arrivato in Italia dalla Nigeria, dopo aver rischiato di annegare in mare, ha trovato rifugio ad Arezzo, dove ha iniziato una nuova vita. Dopo anni di sacrifici, ora si dedica a un'iniziativa dedicata ai bambini malati, offrendo un gesto semplice ma significativo come una pizza. La sua storia evidenzia il percorso di chi lascia il proprio paese in cerca di speranza, affrontando pericoli e difficoltà lungo il cammino, arrivando infine a realizzare un atto di solidarietà.

Ha rischiato di morire tra le onde, ma ad Arezzo ha potuto iniziare una seconda vita. E oggi, dopo anni di sacrifici, sta raccogliendo i frutti della sua determinazione. È la storia di Peter Okharedia, per tutti "Piter". "Dio mi ha salvato", ripete quando ripensa a quel barcone che si capovolse durante il viaggio dalla Nigeria verso l’Italia. Piter ha 31 anni, vive ad Alberoro, frazione del comune di Monte San Savino, e lo scorso gennaio ha realizzato il sogno che custodiva da tempo: aprire una pizzeria tutta sua. Non solo. Presto dal suo forno uscirà anche una pizza speciale a scopo benefico. Ha il cuore grande questo ragazzo, arrivato nel nostro Paese nel 2015. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Dal viaggio della speranza al sogno. Piter dalla Nigeria ad Alberoro: "Una pizza per i bambini malati"

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