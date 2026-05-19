Dal sangue versato al sangue donato | Schifani incontra 800 studenti al Politeama
Al teatro Politeama circa 800 studenti provenienti da 16 scuole siciliane si sono ritrovati per l'evento "Dal sangue versato al sangue donato", organizzato dal Dasoe dell'assessorato regionale della Salute a pochi giorni dall'anniversario della strage di Capaci. L'iniziativa, voluta dal. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
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