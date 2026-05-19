Dal romagnolo al Salone di Torino | l’horror conquista il Lingotto
?? Punti chiave Come può un piccolo borgo romagnolo arrivare al Salone di Torino? Cosa nasconde il mistero di Villa Taccola nel nuovo romanzo Diavola? Perché leggere storie horror può aiutare a gestire la paura reale? Chi sono i fondatori che hanno portato l'horror al Lingotto??? In Breve Fondatori Agnese Senzani e Stefano Cattani presentano la linea editoriale horror al Lingotto. Lancio in anteprima del romanzo Diavola di Jennifer Thorne tradotto da Valentina Chioma. Trama ambientata in un . 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Dal cuore dello Stretto al Lingotto: al Salone del Libro la sfida dei piccoli editori e il ritorno della voce di Adele FortinoAl Salone Internazionale del Libro di Torino, nel luogo dove ogni anno si misura lo stato di salute della cultura italiana, quest’anno si è parlato...
Torino, Sanders conquista il Salone: posti esauriti in 8 minuti? Domande chiave Perché Sanders ha scelto di incontrare solo Elly Schlein? Chi è rimasto escluso dal colloquio privato con il senatore? Come ha...
RAFFAELLA ROMAGNOLO AL SALONE DEL LIBRO DI TORINO La scrittrice ovadese sarà protagonista al Salone del libro di Torino con due eventi https://www.inchiostrofresco.it/wp/2026/05/14/raffaella-romagnolo-al-salone-del-libro-di-torino/ facebook
SALONE DEL LIBRO DI TORINO | Grazie Lingotto, ci hai nascosto i finalisti dello Strega Poesia…Vai in archivio anche l'edizione 2026 del salone internazionale del libro di Torino. Torna in garage la macchina-monstre del Lingotto. Cosa ci lascia? ilsussidiario.net
Nuovo record per il Salone del Libro di Torino: 254 mila visitatori. Decise le date per l'edizione 2027Si è chiuso oggi, lunedì 18 maggio, il Salone del Libro di Torino, che fra Lingotto Fiere e Oval ha stabilito un nuovo record di pubblico, toccando la quota di 254 mila visitatori. Grande successo tr ... torino.corriere.it