Dal romagnolo al Salone di Torino | l’horror conquista il Lingotto

Da ameve.eu 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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?? Punti chiave Come può un piccolo borgo romagnolo arrivare al Salone di Torino? Cosa nasconde il mistero di Villa Taccola nel nuovo romanzo Diavola? Perché leggere storie horror può aiutare a gestire la paura reale? Chi sono i fondatori che hanno portato l'horror al Lingotto??? In Breve Fondatori Agnese Senzani e Stefano Cattani presentano la linea editoriale horror al Lingotto. Lancio in anteprima del romanzo Diavola di Jennifer Thorne tradotto da Valentina Chioma. Trama ambientata in un . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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