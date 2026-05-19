?? Punti chiave Come può un piccolo borgo romagnolo arrivare al Salone di Torino? Cosa nasconde il mistero di Villa Taccola nel nuovo romanzo Diavola? Perché leggere storie horror può aiutare a gestire la paura reale? Chi sono i fondatori che hanno portato l'horror al Lingotto??? In Breve Fondatori Agnese Senzani e Stefano Cattani presentano la linea editoriale horror al Lingotto. Lancio in anteprima del romanzo Diavola di Jennifer Thorne tradotto da Valentina Chioma. Trama ambientata in un . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Dal romagnolo al Salone di Torino: l’horror conquista il Lingotto

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