Dal modello classico alle esigenze di oggi

Da ilgiorno.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi anni, l'azienda ha mantenuto un focus sulla tradizione nella produzione di biciclette, offrendo modelli semplici e dal design classico, inclusi quelli in stile vintage che riproducono i telai degli anni ’80. Pur rispettando questa estetica, le biciclette sono realizzate con tecniche evolute e personalizzate, adattandosi alle esigenze moderne dei ciclisti. La produzione combina elementi di passato e presente, creando mezzi che conservano il fascino storico ma rispondono alle richieste attuali di qualità e su misura.

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"Ci piace fare biciclette legate alla tradizione, semplici e classiche nell’aspetto, oppure anche vintage, in grado di riprodurre i telai a congiunzione che venivano realizzati fino alla metà degli anni ’80, ma evolute e su misura". È Martina De Rosa a introdurre la filosofia che sta dietro a ogni Bixxis, biciclette che, come dice il nome, portano la tradizione della bici italiana nel XXI secolo. "Partiamo dalle radici della bella bicicletta classica – prosegue Martina – e, con un lavoro sui materiali, sulle geometrie, sulla cura dei dettagli, realizziamo un prodotto che risponde alle esigenze dei ciclisti di oggi, andando oltre le mode".... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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