Dal modello classico alle esigenze di oggi

Negli ultimi anni, l'azienda ha mantenuto un focus sulla tradizione nella produzione di biciclette, offrendo modelli semplici e dal design classico, inclusi quelli in stile vintage che riproducono i telai degli anni ’80. Pur rispettando questa estetica, le biciclette sono realizzate con tecniche evolute e personalizzate, adattandosi alle esigenze moderne dei ciclisti. La produzione combina elementi di passato e presente, creando mezzi che conservano il fascino storico ma rispondono alle richieste attuali di qualità e su misura.

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