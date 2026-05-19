Sabato 16 maggio, allo stand della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino, si è tenuta una cerimonia che ha visto la presentazione di quattro finalisti provenienti dal Premio Caccuri. L'evento ha attirato l'attenzione di numerosi visitatori, con il pubblico che ha assistito a un momento di confronto tra autori e lettori. La partecipazione ha messo in luce il legame tra il borgo calabrese e il panorama culturale internazionale, portando sotto i riflettori un progetto che promuove la scrittura e la cultura senza confini geografici.

C’era molta attesa, sabato 16 maggio, allo stand della Regione Calabria al Salone Internazionale del Libro di Torino. E il pubblico non ha deluso: sala piena, addetti ai lavori in ascolto, e un annuncio che ha animato la giornata. L’Accademia dei Caccuriani ha presentato ufficialmente la XV edizione del Premio Letterario Caccuri, svelando i quattro nomi in gara per l’edizione 2026. I finalisti sono Tommaso Cerno con “Le ragioni di Giuda” (Rizzoli), Pietro Grasso con “U Maxi” (Feltrinelli), Cecilia Sala con “I figli dell’odio” (Mondadori) e Luca Sommi con “Solo amore” (Paper First). Una rosa eterogenea — per voci, stili e temi — che riflette l’ambizione del Premio di intercettare il meglio della saggistica italiana contemporanea. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Dal borgo calabrese al mondo: il Premio Caccuri porta al Salone di Torino quattro finalisti e un’idea di cultura senza confini

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