Dal Baltico al Friuli per pescare | raro falco finisce dai veterinari
Un raro falco pescatore, proveniente dalla Lituania, ha percorso le rotte della migrazione fino a raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Il rapace è stato trovato in condizioni di salute precarie in un'area di un impianto di troticoltura a Polcenigo. La presenza di questo esemplare lungo il suo tragitto dal Baltico al Friuli ha attirato l’attenzione, portando i veterinari a intervenire per le cure del caso.
Dal nord Europa al Friuli Venezia Giulia, seguendo le rotte della migrazione. Il viaggio di un raro falco pescatore arrivato dalla Lituania si è interrotto a Polcenigo, nell’area di un impianto di troticoltura, dove il rapace è stato trovato in condizioni precarie. Ora l’esemplare adulto è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
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