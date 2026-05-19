Dal Baltico al Friuli per pescare | raro falco finisce dai veterinari

Da udinetoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un raro falco pescatore, proveniente dalla Lituania, ha percorso le rotte della migrazione fino a raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Il rapace è stato trovato in condizioni di salute precarie in un'area di un impianto di troticoltura a Polcenigo. La presenza di questo esemplare lungo il suo tragitto dal Baltico al Friuli ha attirato l’attenzione, portando i veterinari a intervenire per le cure del caso.

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Dal nord Europa al Friuli Venezia Giulia, seguendo le rotte della migrazione. Il viaggio di un raro falco pescatore arrivato dalla Lituania si è interrotto a Polcenigo, nell’area di un impianto di troticoltura, dove il rapace è stato trovato in condizioni precarie. Ora l’esemplare adulto è. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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