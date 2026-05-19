Dal Baltico al Friuli per pescare | raro falco finisce dai veterinari

Un raro falco pescatore, proveniente dalla Lituania, ha percorso le rotte della migrazione fino a raggiungere il Friuli Venezia Giulia. Il rapace è stato trovato in condizioni di salute precarie in un'area di un impianto di troticoltura a Polcenigo. La presenza di questo esemplare lungo il suo tragitto dal Baltico al Friuli ha attirato l’attenzione, portando i veterinari a intervenire per le cure del caso.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui