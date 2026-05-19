Dal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo welFarediComunità

Dal 20 al 23 maggio 2026 si svolgerà a Monte Sant’Angelo la nuova edizione di “welFAREdiCOMUNITÀ”, il festival dedicato all’inclusione sociale promosso dal Comune attraverso l’Assessorato al Welfare. L’evento si svolgerà in diverse location della città e coinvolgerà associazioni, enti e cittadini, con iniziative e momenti di confronto pensati per promuovere la coesione e la partecipazione. La manifestazione torna dopo l’edizione precedente, che si era svolta sempre nel mese di maggio, attirando un pubblico vario e interessato alle tematiche sociali.

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Dal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo “welFAREdiCOMUNITÀ”, il Festival dell’Inclusione, promosso dal Comune di Monte Sant’Angelo – Assessorato al Welfare. Giunto alla sua terza edizione, il Festival conferma la volontà dell’Amministrazione comunale di costruire non solo un appuntamento annuale, ma un percorso permanente di attenzione, ascolto, partecipazione e inclusione. Nato nel 2024, nell’anno di Monte Sant’Angelo Capitale della Cultura di Puglia, il Festival ha progressivamente consolidato una rete stabile tra istituzioni, scuole, associazioni, realtà sociali, culturali, sportive e socio-sanitarie del territorio. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net © Ilsipontino.net - Dal 20 al 23 maggio 2026 torna a Monte Sant’Angelo “welFarediComunità” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Cronaca del viaggio a Roma di fra Giovanni Antonio di Pordenone 1696 1697 Sullo stesso argomento Dal 20 al 23 maggio la terza edizione del Festival dell’Inclusione a Monte Sant’AngeloUn percorso nato per mettere al centro le persone, le relazioni, i diritti, la partecipazione e il valore di una comunità capace di prendersi cura. A Monte Sant’Angelo torna il festival MichaelTORNA IL FESTIVAL MICHAEL, DAL 7 AL 9 MAGGIO LA NONA EDIZIONE Il Festival del patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città... MONTE SANT'ANGELO Festival Michael 2026: Monte Sant’Angelo in cammino tra fede e culturaManifestazione dedicata al patrimonio culturale, spirituale, naturale e gastronomico della Città dei due Siti UNESCO ... statoquotidiano.it