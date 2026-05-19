Dai soldatini al trenino del Mottarone | il grande spettacolo del modellismo a Stresa

A Stresa, dal 22 al 24 maggio, si tiene il Verbano Model Show, un evento dedicato agli appassionati di modellismo. La manifestazione si svolge nel Palazzo dei congressi e presenta una vasta esposizione di modellini, tra cui soldatini e trenini del Mottarone. Quest’anno, l’evento celebra il 165° anniversario dell’Unità d’Italia e l’80° della Repubblica italiana, con i pezzi più rappresentativi del settore. La mostra raccoglie diverse opere di modellismo statico, visibili al pubblico durante i tre giorni.

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