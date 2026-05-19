Dai maxi cantieri all' emergenza dormitori Un anno da sindaco per Barattoni | Sicurezza? Non sarò soddisfatto finché reati non caleranno
Dopo un anno alla guida del Comune, il sindaco ha parlato delle principali iniziative avviate e delle sfide ancora da affrontare. Tra i progetti in corso ci sono la realizzazione di una nuova linea di autobus gratuita e la creazione di un rifugio per i pavoni di Punta Marina. Sono in corso anche importanti lavori di ristrutturazione e ampliamento della città, tra cui il palazzetto dello sport, la cui conclusione non è ancora prevista, e il sottopasso di via Canale Molinetto.
Una nuova linea autobus gratuita, una ‘casa’ per i pavoni di Punta Marina e poi i grandi cantieri della città, uno su tutti quello del palazzetto dello sport su cui però “sarebbe prematuro pensare a una data di conclusione” e poi quello del sottopasso di via Canale Molinetto, forse una delle. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
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