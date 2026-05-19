Negli ultimi mesi, i diritti televisivi del tennis hanno visto cambiamenti significativi. Sky ha mantenuto la trasmissione in chiaro degli Internazionali d’Italia al Foro Italico, mentre Mediaset ha acquisito i diritti per le Finals, sostituendo la Rai. Le scelte delle emittenti riguardano sia le strategie di investimento che le modalità di distribuzione dei contenuti. Questi spostamenti riflettono l’attenzione crescente verso un sport considerato molto appetibile dal pubblico televisivo.

Il tennis fa gola in Italia. Anche ai broadcaster. Ha ancora costi accessibili, a differenza del calcio, e vanta una doppia calamita: la capacità di attrarre e fidelizzare abbonati alla pay tv, grazie a una comunità di appassionati molto fedele, e la possibilità di generare ascolti da fenomeno nazional-popolare in chiaro, grazie a Jannik Sinner. Non è un caso che, da qualche anno a questa parte, si stia registrando un certo fermento nella compravendita dei diritti tv. Le ultime operazioni annunciate fanno capire tante cose: Mediaset ha strappato i diritti free delle Atp Finals alla Rai; Sky ha mantenuto i diritti free degli Internazionali d'Italia, trasmessi su Tv8. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Dagli Internazionali alle Finals: i diritti tv del tennis ora fanno gola

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