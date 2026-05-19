Dagli aspirapolvere alle macchine volanti

Dreame, azienda cinese, si è affermata come leader in Europa nel mercato dei robot per la pulizia dei pavimenti, superando altri produttori nel settore. La sua crescita si è consolidata grazie a prodotti innovativi e a una presenza sempre più diffusa tra i consumatori europei. La società ha registrato un aumento della domanda e ha aperto nuovi canali di distribuzione, rafforzando così la propria posizione nel mercato dei dispositivi domestici intelligenti.

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L'azienda cinese Dreame è diventata la prima in Europa nel settore dei robot pulisci-pavimenti, e ora ha progetti molto ambiziosi Quando, nel 2015, l’imprenditore cinese Yu Hao fondò Dreame, il suo obiettivo era fare concorrenza a Dyson nel settore degli aspirapolvere. In appena dieci anni l’azienda sembra esserci riuscita, tanto che nel 2025 è diventata il marchio più diffuso in Europa nel mercato dei robot aspirapolvere. Ora però Dreame (che si pronuncia “drimi”) sembra pronta ad allargarsi ad altri settori, come ha dimostrato a inizio mese durante l’evento Dreame NEXT 2026 di San Francisco, dove ha presentato una nuova gamma di prodotti di categorie molto diverse da quella degli aspirapolvere e tra loro. 🔗 Leggi su Ilpost.it © Ilpost.it - Dagli aspirapolvere alle macchine volanti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video TOP 5: Miglior Soffiatore a Batteria e Aspirapolvere Senza Fili per Auto 2025 Sullo stesso argomento Le macchine volanti di ChecchiaUna nuova mostra si prepara ad aprire a palazzo Bentivoglio, in centro a Gualtieri. L’Italia domina Aero, la fiera delle macchine volantiSono 37 le aziende del comparto dell’aviazione generale e d’affari che arrivano dal nostro Paese con prodotti di alta gamma che però, per il 90%... Dagli aspirapolvere ai robot da compagnia: il cofondatore di iRobot vuole stupire ancoraColin Angle, cofondatore di iRobot, ha lanciato Familiar Machines & Magic, startup che sviluppa robot da compagnia chiamati Familiars. Si tratta di prototipi progettati per interazioni sociali tramite ... hwupgrade.it