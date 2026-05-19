Dabke dalla Palestina a noi | La danza è ricerca di pace

La Dabke è una danza tradizionale del Medio Oriente, principalmente praticata in Palestina, Giordania e Libano, con origini che risalgono a secoli fa. Essa si svolge generalmente in gruppo, con passi coordinati e movimenti energici, spesso accompagnata da musica dal vivo. Originariamente praticata da uomini, nel tempo è diventata anche inclusiva per donne e bambini. La danza viene eseguita durante celebrazioni pubbliche e private, rappresentando un momento di identità culturale e di connessione comunitaria.

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