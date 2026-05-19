Dabke dalla Palestina a noi | La danza è ricerca di pace
La Dabke è una danza tradizionale del Medio Oriente, principalmente praticata in Palestina, Giordania e Libano, con origini che risalgono a secoli fa. Essa si svolge generalmente in gruppo, con passi coordinati e movimenti energici, spesso accompagnata da musica dal vivo. Originariamente praticata da uomini, nel tempo è diventata anche inclusiva per donne e bambini. La danza viene eseguita durante celebrazioni pubbliche e private, rappresentando un momento di identità culturale e di connessione comunitaria.
La Dabke è una danza originariamente maschile e virtuosistica del Medio Oriente, praticata in Palestina; basterebbe questo a renderla più che interessante e attuale, ma quella che arriva a Milano alla Fabbrica del Vapore è diventata “ Badke ” – rovesciandone il nome – nel remix che il gruppo La Geste, i già famosissimi Ballets C. de la B. fondati dall’”umanista” Alain Platel a Gand nel 1984, crearono nel 2013 a firma dei coreo-registi Koen Augustijnen, Rosalba Torres Guerrero e Hildegard De Vuyst. Questo clamoroso mix di danze, teatrali e street, con dieci ballerini palestinesi, da Israele, Gerusalemme e Cisgiordania, dalle città e dai campi profughi, fu subito un successo: un’esplosione di energia vitale, una danza di appartenenza, da ballare fino al collasso, in tour planetario per tre anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Sullo stesso argomento
Schlein: “Flotilla? Atto di pirateria. Noi riconosceremo la Palestina”“Contro la Flotilla abbiamo assistito a un atto di pirateria che viola il diritto del mare e i diritti delle persone.
Il Papa annuncia una veglia per la pace l'11 aprile: "Bisogna cambiare il cuore di ognuno di noi. Chi scatena la guerra scelga la pace"«Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialogo! Non...