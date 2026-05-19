Da Torre Angela alla Serie A | Christian Frangella il romano lanciato da Fabio Grosso al Sassuolo

Christian Frangella, calciatore romano, ha esordito in Serie A domenica 17 maggio nel match tra Sassuolo e Lecce, durante la 37esima giornata di campionato. L'esordio è avvenuto al minuto 88 del secondo tempo. La sua carriera è iniziata a Torre Angela e si è sviluppata sotto la guida di Fabio Grosso, che lo ha portato al Sassuolo. Questa partita rappresenta il primo debutto ufficiale di Frangella nel massimo livello del calcio italiano.

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