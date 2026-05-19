Da Torre Angela alla Serie A | Christian Frangella il romano lanciato da Fabio Grosso al Sassuolo
Christian Frangella, calciatore romano, ha esordito in Serie A domenica 17 maggio nel match tra Sassuolo e Lecce, durante la 37esima giornata di campionato. L'esordio è avvenuto al minuto 88 del secondo tempo. La sua carriera è iniziata a Torre Angela e si è sviluppata sotto la guida di Fabio Grosso, che lo ha portato al Sassuolo. Questa partita rappresenta il primo debutto ufficiale di Frangella nel massimo livello del calcio italiano.
Da Torre Angela alla Serie A. Questa è la storia di Christian Frangella, calciatore romano che domenica 17 maggio al minuto 88 di Sassuolo-Lecce, match valido per la 37esima giornata di Serie A ha fatto il suo esordio nel massimo campionato italiano. Una bella favola per un talento originario. 🔗 Leggi su Romatoday.it
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