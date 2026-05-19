Da Roma arriva una conferma: i risultati di Jannik Sinner stanno portando un aumento della popolarità del tennis in Italia, anche a livello di ascolti televisivi. Con ogni vittoria, l’interesse per questo sport nel nostro Paese si fa più evidente e cresce di conseguenza. La sua presenza sui campi e le sue performance attirano un pubblico sempre più vasto, contribuendo a far conoscere e apprezzare il tennis tra gli appassionati italiani.

In fondo l'equazione è abbastanza banale. La popolarità in un Paese di una disciplina e strettamente legata al successo di un atleta di casa. L'esempio più lampante è il tennis in Italia, che ha toccato picchi mai raggiunti grazie a Jannik Sinner. Per carità, ci sono stati anni in cui la passione per la racchetta era alle stelle, come quando vincevamo la Davis in Cile con Panatta, Bertolucci, Barazzutti e Zugarelli. O come quando il mitico Adriano alzava il trofeo di Roma prima e del Roland Garros poi. Prima di loro era toccato a Nicola Pietrangeli, Fausto Gardini, Beppe Merlo, Gianni Cucelli, Marcello Del Bello e Orlando Sirola. Ma mai quanto oggi il tennis in Italia vive un'epoca d'oro. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Da Roma una conferma: con Sinner il tennis in Italia ha fatto boom. Anche di ascolti

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