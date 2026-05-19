Da Muggiò a Bruxelles la Malvestiti chiede sostegni per la filiera elettromeccanica

Da Muggiò a Bruxelles, passando per Roma, la richiesta di sostegni per la filiera elettromeccanica si fa più forte. La rappresentanza del settore ha inviato lettere ufficiali alle istituzioni nazionali ed europee, illustrando le difficoltà affrontate e chiedendo interventi concreti. Le comunicazioni sottolineano la necessità di supporti finanziari e di politiche che favoriscano lo sviluppo e la competitività delle aziende coinvolte. La richiesta coinvolge diversi livelli di governo e mira a tutelare gli interessi del comparto.

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