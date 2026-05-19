Da Muggiò a Bruxelles la Malvestiti chiede sostegni per la filiera elettromeccanica
Da Muggiò a Bruxelles, passando per Roma, la richiesta di sostegni per la filiera elettromeccanica si fa più forte. La rappresentanza del settore ha inviato lettere ufficiali alle istituzioni nazionali ed europee, illustrando le difficoltà affrontate e chiedendo interventi concreti. Le comunicazioni sottolineano la necessità di supporti finanziari e di politiche che favoriscano lo sviluppo e la competitività delle aziende coinvolte. La richiesta coinvolge diversi livelli di governo e mira a tutelare gli interessi del comparto.
Muggiò (Monza Brianza), 19 m,aggio 2026 – Da Muggiò a Bruxelles, passando per Roma, la filiera elettromeccanica europea porta a casa un risultato politico che fino a pochi mesi fa sembrava tutt’altro che scontato: far riconoscere all’Ue che trasformatori, motori elettrici, generatori e componentistica industriale non sono un segmento marginale della manifattura, ma una risorsa strategica per la competitività, la transizione energetica e perfino la sicurezza del continente. Due appuntamenti, uno al Parlamento Europeo e l’altro al ministero delle Imprese e del Made in Italy per le aziende del settore, nel gruppo la brianzola Malvestiti - la... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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