Da Ligari a Personeni Il Museo civico fa 75 anni

Da domani e fino a domenica 24 si svolge una festa per i 75 anni dall’apertura del Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. L’evento celebra un traguardo importante per la struttura culturale della città, che ha visto nel corso degli anni l’esposizione di numerose collezioni e reperti. La manifestazione prevede varie iniziative e appuntamenti aperti al pubblico, con l’obiettivo di ricordare e valorizzare il percorso del museo.

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Una festa lunga da domani a domenica 24 per un traguardo davvero significativo: quello dei 75 anni dall’apertura del Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. A Palazzo Sassi de’ Lavizzari tutto è pronto per festeggiare la prestigiosa ricorrenza: predisposto un articolato programma di conferenze, mostre e attività per le famiglie (tutti eventi aperti al pubblico e a ingresso gratuito). "Vogliamo esprimere così gratitudine per chi ci ha preceduto, il fondatore Giovanni Battista Gianoli, e per chi, nel corso degli anni, ha arricchito le collezioni e migliorato l’accessibilità - sottolinea l’assessore alla Cultura, Marcella Fratta - Sarà anche un bel modo di mostrare tutto quello che si fa nel nostro museo con ricerca e restauri, oltre che conservazione ordinaria". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Da Ligari a Personeni. Il Museo civico fa 75 anni ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Stanziamento da 700mila euro per il museo civico archeologicoVia libera allo stanziamento di 700mila euro per avviare la progettazione di un nuovo museo civico archeologico. Il crollo della Torre 37 anni fa: "Pavia grande esempio civico""In uno dei momenti più difficili, la nostra città ha saputo dimostrare il proprio spirito più autentico". Da Ligari a Personeni. Il Museo civico fa 75 anniUna festa lunga da domani a domenica 24 per un traguardo davvero significativo: quello dei 75 anni dall’apertura del Museo Valtellinese di Storia e Arte di Sondrio. A Palazzo Sassi de’ Lavizzari tutto ... ilgiorno.it