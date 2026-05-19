Durante il Festival di Cannes, diverse celebrità hanno scelto look dallo stile “boyish”, con capi come lo smoking, tradizionalmente associato all’abbigliamento maschile. Tra le protagoniste ci sono attrici che hanno optato per outfit in bianco e nero, con dettagli esuberanti e trasparenze audaci. La scena si è arricchita di scelte di moda che sfidano le convenzioni, con look luminosi e scultorei. Le presenze sul red carpet hanno catturato l’attenzione per la loro originalità e freschezza.

A biti scultura, trasparenze che sfidano le regole, luminosità, dettagli esuberanti. I red carpet del Festival di Cannes hanno regalato al pubblico look memorabili e incantevoli. Ma se si cerca l’eleganza più pura, non sono corpetti, abiti da sera o scollature ciò che bisogna osservare in passerella. Come insegnano Léa Seydoux e Odessa A’zion, a volte, basta un semplice smoking per essere le più eleganti della serata. Linee nette, tagli sartoriali e silhouette strutturate per raccontare una femminilità libera, sofisticata e determinata. Tutti i look del Festival di Cannes 2026. guarda le foto Belle e magnetiche in smoking a Cannes. Sotto le prime piogge del festival, Léa Seydoux ha aperto la tendenza boyish look con uno smoking nero firmato Louis Vuitton, completo tre pezzi e cravatta per un look androgino e raffinato. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Da Léa Seydoux a Odessa A'zion, lo stile “boyish” conquista la Croisette. L'ennesima prova che lo smoking non è un capo solo per uomini

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