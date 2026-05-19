Durante la partita tra Genoa e Milan, Santiago Gimenez ha mostrato ancora una volta difficoltà nel ruolo offensivo. La sua presenza in campo ha sollevato confronti con Olivier Giroud, che ha giocato come attaccante centrale. La situazione ha portato a speculazioni sul suo possibile addio alla squadra, anche se non ci sono state comunicazioni ufficiali in merito. La prestazione di Gimenez si inserisce in un quadro di stagioni complicate per lui e per il reparto offensivo del Milan.

La partita contro il Genoa è stato l'ennesimo punto basso della stagione calcistica di Santiago Gimenez, finito sempre di più ai margini del progetto di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese gli ha offerto la possibilità di giocare titolare, schierandolo al centro dell'attacco per affiancare il francese Chirstopher Nkunku, ma la risposta sul terreno di gioco, com sappiamo, non è stata sufficiente. E pensare che arrivò per essere l'erede di Olivier Giroud. I numeri della stagione del bomber messicano, arrivato dal Feyenoord nel gennaio del 2025 per ben 30 milioni di euro, sono piuttosto impietosi: 15 presenze, di cui 10 da titolare, 851 minuti giocati e 0 gol e assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Da erede di Giroud a problema offensivo: il caso Gimenez al Milan

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