Federico Rossi ha recentemente assunto il ruolo di padrino di Athena, la figlia di Benjamin Mascolo, suo collega e amico di lunga data. La cerimonia si è svolta in modo intimo e riservato, con la presenza di familiari e persone vicine ai festeggiamenti. Rossi ha espresso parole affettuose rivolgendosi alla bambina, mentre Mascolo ha condiviso alcune foto dell’evento sui social. La relazione tra i due artisti è iniziata sul palco e si è consolidata nel tempo, portando a un legame più profondo.

Federico Rossi padrino di Athena, figlia dell’amico e collega Benjamin Mascolo. Il cantante ha celebrato il battesimo della figlia Athena, nata lo scorso ottobre dall’amore con la moglie Greta Cuoghi, condividendo sui social alcuni momenti della giornata trascorsa insieme alla famiglia e agli amici più stretti. Tra le persone presenti alla cerimonia c’era anche Federico Rossi, collega e storico compagno artistico del duo Benji e Fede, scelto come padrino della bambina. Una presenza che ha attirato l’attenzione dei fan, soprattutto dopo il periodo di distanza che negli ultimi anni aveva allontanato i due cantanti. “Che Dio ti protegga, figlia mia”, ha scritto Benjamin Mascolo accompagnando una serie di fotografie pubblicate sui social. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Da compagni di palco a famiglia: “Che Dio ti protegga, figlia mia”

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