Da casa al binario come un abbonamento mensile | stalker arrestato ad Arezzo

Un uomo è stato arrestato ad Arezzo con l’accusa di stalking dopo aver seguito quotidianamente una donna dalla sua abitazione fino alla stazione ferroviaria. Ogni giorno, la vittima lasciava la casa per recarsi a scuola o all’università, e lui si presentava puntuale come un treno in ritardo, ma con comportamenti che destavano preoccupazione. La presenza costante dell’uomo lungo il percorso aveva creato un senso di paura e disagio nella vittima, che ha deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine.

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AREZZO – Ogni mattina stesso copione: lei usciva di casa per andare a scuola o all’università, lui compariva puntuale come un regionale in ritardo ma molto più inquietante. Alla fine, dopo mesi di pedinamenti, appostamenti e viaggi non richiesti fino ai binari della stazione, la Polizia di Stato ha arrestato un quarantenne di origine indiana con l’accusa di atti persecutori. Secondo quanto ricostruito dalla Squadra Mobile di Arezzo, la vicenda andava avanti addirittura dal marzo 2025. L’uomo avrebbe trasformato la vita di una ventenne aretina in una specie di thriller quotidiano: appostamenti sotto casa, inseguimenti a distanza ravvicinata, sguardi fissi e presenza costante lungo il tragitto verso la stazione. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Da casa al binario come un abbonamento mensile: stalker arrestato ad Arezzo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Si apposta e segue una 19enne ogni giorno a scuola per oltre un anno, stalker 40enne arrestato ad ArezzoL’uomo seguiva ogni giorno la studentessa fissandola insistentemente tanto da costringerla a cambiare stile di vita.