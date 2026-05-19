da boniperti a comolli la signora ha perso la testa

La situazione della Juventus si fa sempre più complessa e le recenti parole di alcuni osservatori sembrano evidenziare come il problema non sia solo la scelta dell’allenatore, in questo caso Luciano Spalletti. Da anni il club affronta critiche e difficoltà di varia natura, ma la discussione si concentra spesso su nomi e ruoli senza affrontare le questioni più profonde. La squadra, infatti, continua a essere al centro di attenzione, mentre il contesto più ampio rimane poco chiaro.

Chi sostiene che il problema della Juventus sia l’allenatore, nel caso Spalletti Luciano, non ha ancora compreso o non conosce la realtà del club bianconero. L’ormai probabile mancata qualificazione alla champions league fa risalire alla stagione 2010-2011 che si concluse in modo fallimentare, con il settimo posto. Il 10 maggio del 2010 John Elkann, cugino di secondo grado di Andrea Agnelli consegnò al parente la società, per ribadire la tradizione familiare, il nuovo presidente assunse Marotta e Paratici come dirigenti, Delneri restò l’allenatore, il reduce Jean Claude Blanc conservò il ruolo di ad. La Juventus nelle ultime tre partite ottenne due punti, Delneri fu esonerato, al suo posto arrivò l’ex capitano, Antonio Conte. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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