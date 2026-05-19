Da Amici a Pontinia | Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso

È arrivata alla quarta edizione Virtuoso, un progetto nato nel 2024 con l’obiettivo di mettere in contatto formazione e mondo del lavoro. Questa volta, tra gli ospiti ci sono Banana e Lucia Ferrari, che saranno presenti a Pontinia dopo aver partecipato a Amici. Il progetto si propone di far conoscere ai giovani le esperienze di professionisti già affermati, creando così un collegamento diretto tra teoria e pratica. La manifestazione si svolge nella città di Pontinia e coinvolge diverse figure del panorama artistico e professionale.

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