Da Amici a Pontinia | Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso

Da latinatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

È arrivata alla quarta edizione Virtuoso, un progetto nato nel 2024 con l’obiettivo di mettere in contatto formazione e mondo del lavoro. Questa volta, tra gli ospiti ci sono Banana e Lucia Ferrari, che saranno presenti a Pontinia dopo aver partecipato a Amici. Il progetto si propone di far conoscere ai giovani le esperienze di professionisti già affermati, creando così un collegamento diretto tra teoria e pratica. La manifestazione si svolge nella città di Pontinia e coinvolge diverse figure del panorama artistico e professionale.

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Torna, con la sua quarta edizione, Virtuoso, il progetto, nato nel 2024 con l'obiettivo di valorizzare il talento e costruire un ponte reale tra formazione e mondo professionale. In programma domenica 24 maggio al palazzetto dello sporto di Pontinia - con inizio alle 14.45 -, il progetto ideato e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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