Da Amici a Pontinia | Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso
È arrivata alla quarta edizione Virtuoso, un progetto nato nel 2024 con l’obiettivo di mettere in contatto formazione e mondo del lavoro. Questa volta, tra gli ospiti ci sono Banana e Lucia Ferrari, che saranno presenti a Pontinia dopo aver partecipato a Amici. Il progetto si propone di far conoscere ai giovani le esperienze di professionisti già affermati, creando così un collegamento diretto tra teoria e pratica. La manifestazione si svolge nella città di Pontinia e coinvolge diverse figure del panorama artistico e professionale.
Torna, con la sua quarta edizione, Virtuoso, il progetto, nato nel 2024 con l'obiettivo di valorizzare il talento e costruire un ponte reale tra formazione e mondo professionale. In programma domenica 24 maggio al palazzetto dello sporto di Pontinia - con inizio alle 14.45 -, il progetto ideato e. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Sullo stesso argomento
Leggi anche: Da Amici a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari protagoniste di Virtuoso, il progetto che investe sui giovani talenti
I Concerti di Primavera. La voce di Lucia Napoli e il virtuoso FarinelliDomani sera torna la storica rassegna dei Concerti di Primavera a cura della Camerata e della Scuola Verdi, con la voce del mezzosoprano Lucia Napoli...
Da Amici di Maria De Filippi a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari ospiti di Virtuoso x.com
Il 24 maggio al Palazzetto dello Sport di Pontinia la quarta edizione dell’evento ideato dal coreografo Cristian Petroni. In palio due borse di studio per un percorso di alta formazione sostenuto dal Ministero della Cultura #amici #banana #LuciaFerrari #ildifform facebook
Da Amici a Pontinia: Banana e Lucia Ferrari ospiti di VirtuosoLa quarta edizione del progetto, in programma il 24 maggio a Pontinia, sarà tutta al femminile. E in più, nuove collaborazioni e prestigiose borse di studio offriranno ai giovani danzatori opportunità ... latinatoday.it