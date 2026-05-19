Curiosando Ancona | Ultima Edizione della Stagione in Viale della Vittoria

L’ultima tappa della stagione di Curiosando Ancona si svolgerà quest’anno in Viale della Vittoria, spostandosi dalla tradizionale Piazza Cavour. La manifestazione si terrà nel giorno stabilito, con orari e dettagli ancora da definire. La scelta di questa location rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, che si sono sempre svolte nel centro storico della città. L’evento prevede attività e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.

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