Curiosando Ancona | Ultima Edizione della Stagione in Viale della Vittoria

Da anconatoday.it 19 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ultima tappa della stagione di Curiosando Ancona si svolgerà quest’anno in Viale della Vittoria, spostandosi dalla tradizionale Piazza Cavour. La manifestazione si terrà nel giorno stabilito, con orari e dettagli ancora da definire. La scelta di questa location rappresenta una novità rispetto alle edizioni precedenti, che si sono sempre svolte nel centro storico della città. L’evento prevede attività e iniziative aperte al pubblico, con l’obiettivo di coinvolgere residenti e visitatori.

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Grande novità per l’ultima edizione della stagione di Curiosando Ancona. Quest’anno, l’evento si svolgerà in Viale della Vittoria, invece della consueta Piazza Cavour. Appuntamento per il 23 e 24 maggio, anticipato rispetto al tradizionale ultimo fine settimana del mese. Saranno presenti 70. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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