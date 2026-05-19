Una società del gruppo Astm ha completato due opere importanti per il territorio, rafforzando la sua capacità di resistere a eventuali problemi futuri. Si tratta di un nuovo nodo autostradale e di un casello situato a Ceparana, entrambi considerati punti chiave per la mobilità e la connettività locale. Questi interventi rappresentano un passo in avanti per le infrastrutture della zona, che ora si prepara a migliorare i collegamenti e la sicurezza stradale. La conclusione di queste opere segna un momento rilevante per lo sviluppo della regione.

di Ilaria Vallerini Concessioni del Tirreno, società del gruppo Astm, taglia il traguardo, completando due opere strategiche per il territorio che lo rendono resiliente a eventuali contraccolpi. Il potenziamento delle infrastrutture autostradali in Val di Magra ha necessitato un investimento di complessivi 76 milioni di euro con il coinvolgimento di oltre 50 imprese, molte delle quali del territorio. Questa cifra comprende 68 milioni di euro che sono stati destinati al potenziamento dello snodo di raccordo autostradale tra A12 e A15 e altri 8,3 per rendere definitivo il casello di Ceparana-Albiano Magra. Gli interventi sul nodo di interconnessione tra la A12 e la A15 sono stati svolti senza mai interrompere la viabilità e hanno coinvolto sino a un massimo di 30 addetti per turno. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Crocevia strategico: "Un futuro resiliente col nodo autostradale e il casello Ceparana"

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