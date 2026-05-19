Crisi porto e concessione Enel | Fondamentale audizione Mastro in conferenza capigruppo

Le forze di opposizione di centrosinistra nel Consiglio comunale di Brindisi hanno diffuso una nota riguardante la mancata audizione del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale in conferenza dei capigruppo. La richiesta di ascolto era considerata essenziale per approfondire gli aspetti legati alla crisi del porto e alla gestione delle concessioni, tra cui quella di Enel. La questione è al centro di un dibattito politico locale, con le opposizioni che chiedono maggiore trasparenza su questi temi.

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