Crisi porto e concessione Enel | Fondamentale audizione Mastro in conferenza capigruppo
Le forze di opposizione di centrosinistra nel Consiglio comunale di Brindisi hanno diffuso una nota riguardante la mancata audizione del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale in conferenza dei capigruppo. La richiesta di ascolto era considerata essenziale per approfondire gli aspetti legati alla crisi del porto e alla gestione delle concessioni, tra cui quella di Enel. La questione è al centro di un dibattito politico locale, con le opposizioni che chiedono maggiore trasparenza su questi temi.
Riceviamo e pubblichiamo una nota delle forze di opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale di Brindisi in merito alla mancata audizione del presidente dell'Autorità di Sistema Portuale in conferenza dei capigruppo, considerata fondamentale per fare chiarezza sulla crisi del porto e. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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