La Juventus sta attraversando una fase di rifondazione, con cambiamenti e riflessioni interne che coinvolgono anche l’allenatore. La fine della stagione si avvicina e il prossimo derby ha assunto un ruolo centrale, diventando un match decisivo per il futuro della squadra. In questo scenario, l’allenatore ha espresso alcune considerazioni sulla propria posizione. La situazione si sviluppa in un clima di incertezza, con il club impegnato a definire le prossime mosse strategiche.

Il destino si diverte alle spalle degli altri. Non si sa se sia nato sotto il segno del Toro, il destino, ma il fatto che l’ultima partita della stagione per la Juventus sia il derby e che all’improvviso sia diventata una partita decisiva al contrario non sembra completamente casuale. Di sicuro i tifosi granata si faranno sentire, se domenica Spalletti e i suoi dovessero fallire (come oggi sembra probabile) l’assalto alla Champions League. E radiomercato parla già di un’ipotesi Conte, in caso di flop. In novanta minuti, contro un’altra rivale storica come la Fiorentina, i bianconeri rischiano di aver buttato via una stagione. E di aver rimesso tutto in discussione, compresa la conferma del tecnico su cui la Signora contava di costruire un futuro più all’altezza del passato. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Crisi Juve, rifondazione continua. Spalletti si mette in discussione

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

ITALIA SENZA MONDIALE | Gli scenari della Nazionale da GATTUSO a GRAVINA

Sullo stesso argomento

Juve, il crollo totale: Spalletti si mette in discussione e ora può succedere di tuttoLa Juventus arriva all’ultima giornata nel modo più drammatico possibile, travolta non solo dalla sconfitta contro la Fiorentina, ma soprattutto...

Osimhen Juve, Spalletti continua a monitorare il bomber nigeriano. Cosa filtra sul suo possibile trasferimentodi Angelo CiarlettaOsimhen Juve, mister Luciano Spalletti continua a monitorare il centravanti nigeriano.

Crisi Juve, rifondazione continua. Spalletti si mette in discussioneIl destino si diverte alle spalle degli altri. Non si sa se sia nato sotto il segno del Toro, il destino, ma il fatto che l’ultima partita della stagione per la Juventus sia il derby e che all’improvv ... sport.quotidiano.net

Juventus, la crisi va oltre il campo: manca lo spirito da grande squadra, le ragioni quali sono?La Juventus vive una crisi profonda tra limiti caratteriali, errori di mercato e assenza di leader: tifosi delusi dal rendimento della squadra. tuttojuve.com