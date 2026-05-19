Crisi di Hormuz oltre 11 mila imprese artigiane modenese sono esposte al blocco

La crisi nello stretto di Hormuz, causata dal conflitto nel Golfo, sta provocando un aumento dei prezzi delle commodities energetiche a livello globale. Questo aumento si ripercuote sui costi dei carburanti, influenzando direttamente le aziende del settore trasporti, sia merci che persone. In Italia, oltre 11 mila imprese artigiane della provincia di Modena risultano esposte al blocco delle attività e alle variazioni di prezzo legate a questa crisi. La situazione si riflette su diversi comparti economici, con effetti immediati sui costi operativi delle imprese.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui