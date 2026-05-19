Crisi di Hormuz oltre 11 mila imprese artigiane modenese sono esposte al blocco
La crisi nello stretto di Hormuz, causata dal conflitto nel Golfo, sta provocando un aumento dei prezzi delle commodities energetiche a livello globale. Questo aumento si ripercuote sui costi dei carburanti, influenzando direttamente le aziende del settore trasporti, sia merci che persone. In Italia, oltre 11 mila imprese artigiane della provincia di Modena risultano esposte al blocco delle attività e alle variazioni di prezzo legate a questa crisi. La situazione si riflette su diversi comparti economici, con effetti immediati sui costi operativi delle imprese.
La crisi nello stretto di Hormuz causata dal conflitto nel Golfo sta generando pesanti ricadute sui prezzi internazionali delle commodities energetiche, con un impatto rilevante sul prezzo dei carburanti, che colpisce in particolare le imprese del trasporto merci e persone.Come analizzato. 🔗 Leggi su Modenatoday.it
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