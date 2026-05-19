Cresce l' occupazione in provincia di Sondrio

In provincia di Sondrio si registra un aumento dell’occupazione, secondo i dati raccolti dal centro studi della Cgil locale. Tuttavia, si nota anche una diminuzione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato e una riduzione della durata dei contratti a breve termine. L’analisi si basa sui dati delle comunicazioni obbligatorie inviate alle autorità competenti, evidenziando un quadro in cui i posti di lavoro creano opportunità ma si caratterizzano per una stabilità più fragile.

, ma calano i rapporti di lavoro stabili e i contratti hanno sempre minore durata: questo il quadro che emerge dall'analisi realizzata dal centro studi della Cgil di Sondrio, che tiene monitorati i dati delle COB (comunicazioni obbligatorie per le. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

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