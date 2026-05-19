Durante un interrogatorio in corso nell’ambito dell’indagine sulle vittime della strage di Capodanno a Crans Montana, un funzionario chiamato a testimoniare è stato iscritto nel registro degli indagati. La pubblica accusa ha dichiarato che una delle persone ascoltate durante l’interrogatorio ha fornito dichiarazioni false, ricevendo l’accusa di aver mentito. Attualmente, il numero di indagati nell’inchiesta sale a 14, mentre si prosegue con le verifiche sulle responsabilità legate all’evento.

Roma, 19 maggio 2026 - L’indagine sulle responsabilità delle strage di Capodanno a Crans Montana continua, oggi il numero di indagati è salito a 14. Nella tragedia del discobar Constellation sono morte 41 persone e 115 sono rimaste ferite. Stamane l’ultimo finito sotto la lente degli ispettori, e con un piccolo colpo di scena: Jean-Stéphane Rey, funzionario dell'ufficio tecnico del Comune di Chermignon, nel cui territorio si trova anche il Constellation, da testimone è passato velocemente ad indagato. “Lei sta mentendo”, ha sbottato la ispettrice della Polizia Cantonale di Sion, interrompendo l’interrogatorio e correndo a cambiare lo status dell’uomo, da teste ad indagato. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Crans Montana, la pm: “Lei sta mentendo”. Funzionario teste diventa indagato durante l’interrogatorio

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