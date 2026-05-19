Crans Montana ci sarebbe il 14esimo indagato | un dipendente comunale

A Sion, questa mattina, un dipendente comunale di Crans-Montana è stato ascoltato come indagato nell’ambito di un’inchiesta sull’incendio scoppiato durante la notte di Capodanno in un locale della zona. L’indagine riguarda più persone coinvolte e, secondo le informazioni disponibili, questo rappresenta il 14esimo soggetto sotto indagine nel procedimento. L’interrogatorio si è svolto nel rispetto delle procedure legali e al momento non sono stati forniti dettagli sulle accuse specifiche a carico del dipendente.

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Questa mattina a Sion, in Svizzera, un dipendente del comune di Crans-Montana è stato posto in stato di indagine durante un interrogatorio nell’ambito dell’ inchiesta sull’incendio di capodanno nel locale Le Constellation. A rivelarlo èa Rts. Si tratta della quattordicesima persona incriminata nell’ambito dell’indagine penale in corso. Il dipendente era stato convocato dalla polizia con lo status di persona chiamata a fornire informazioni (PADR), uno status ibrido tra testimone e indagato. Sulla base di fonti incrociate, gli ispettori hanno interrotto il suo interrogatorio in tarda mattinata e hanno contattato i procuratori incaricati dell’indagine penale. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Crans Montana, ci sarebbe il 14esimo indagato: un dipendente comunale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Crans-Montana, indagato anche il sindaco(Adnkronos) – Il sindaco di Crans-Montana, Nicolas Féraud, è stato iscritto nel registro degli indagati dalla procura del Vallese che indaga... Crans-Montana: indagato anche il sindaco Nicolas FéraudSi allarga la lista degli indagati sulla strage di Capodanno del Constellation, in cui sono morte 41 persone. Sono rimasta scioccata dalla notizia delle fatture da decine di migliaia di euro inviate da un ospedale svizzero alle famiglie di alcuni ragazzi coinvolti nel rogo di Capodanno a Crans-Montana. Un ospedale di Sion è arrivato addirittura a chiedere oltre 70 mila e x.com Crans-Montana, la Svizzera non arretra sul pagamento dei ricoveri: Se volete mandateci le vostre, di fatture. reddit Crans-Montana, l'ammissione choc del Comune: I controlli nei bar non erano prioritariScoppia la polemica dopo quanto dichiarato da Comune di Crans-Montana, che ha definito come non prioritari i controlli nel locale divenuto poi centro della tragedia ... ilgiornale.it Crans-Montana incendio di Capodanno, indagati tredici responsabili: ricostruita la dinamica e le possibili colpeIncendio Constellation di Crans-Montana, tredici imputati nel fascicolo penale L’inchiesta sul rogo di Capodanno al bar Constellation di Crans-Montana ... assodigitale.it