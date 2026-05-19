Cos’è il Sinner Sweep? Le vittorie del n1 del mondo creano una nuova voce statistica

Il Sinner Sweep è una nuova statistica nel mondo del tennis, creata in seguito alle vittorie del numero uno del ranking mondiale. Questa innovazione mira a misurare specifici aspetti delle prestazioni dell’atleta durante le partite. Le sue applicazioni vengono illustrate analizzando i risultati ottenuti in varie competizioni e le differenze rispetto ai metodi tradizionali di valutazione. La presentazione di questa statistica si inserisce nel contesto delle analisi tecniche e dei record raggiunti dall’atleta in questione.

Nel racconto sportivo, le innovazioni tecniche vengono spesso associate agli atleti che le hanno introdotte. Nel pattinaggio artistico, ad esempio, il nome del norvegese Axel Paulsen è diventato sinonimo dell’“Axel”, il salto che parte da una scivolata in avanti e che richiede una mezza rotazione aggiuntiva in aria rispetto agli altri elementi. Allo stesso modo, il “Lutz” prende il nome dall’austriaco Alois Lutz, che nel 1913 ideò il celebre salto puntato caratterizzato da una traiettoria in controrotazione rispetto alla direzione dello stacco. Il discorso può essere esteso anche alla ginnastica artistica, disciplina nella quale numerosi elementi portano il nome degli atleti che li hanno codificati. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Cos’è il Sinner Sweep? Le vittorie del n.1 del mondo creano una nuova voce statistica

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Sinner & Sabalenka Sweep the Sunshine Double, Sam Turns Larry David, Stacked Houston Draw | EP 161

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